Киев, 8 апреля, 2021, 17:01 — ИА Регнум. Министерство обороны Украины подтвердило условия открытия огня в Донбассе, сообщает в своем комментарии 8 апреля украинский военный эксперт Влад Мулык, комментируя обострение конфликта.

Mil.gov.ua На позиции ВСУ

Мулык подчеркивает, что условия открытия ответного огня следующие: только по приказу руководства ВСУ и только после неудачной попытки прямого взаимодействия по оперативному предотвращению нарушений.

«Эта директива снимает двусмысленность — ведь ранее заявление ведомства о соблюдении договоренностей по усилению перемирия было искажено: из него следовало, что каждый солдат ВСУ мог по своему усмотрению открывать огонь, что, разумеется, провоцировало усиленные обстрелы в Донбассе», — отмечает специалист.

По его словам, также четко видно, что подразумевается прямое взаимодействие ВСУ и вооруженных формирований Донбасса, которые отвечают за соблюдение перемирия на земле.

«Мировая практика урегулирования конфликтов показывает, что это эффективный путь на земле и правильный дипломатический путь ведения переговоров… Исходя из сообщений об итогах внеочередного заседания контактной группы, непонятно, долго ли просуществуют обе упомянутые договоренности, поскольку, похоже, украинская власть предпринимает попытки их аннулировать в угоду политическим интересам», — резюмировал Влад Мулык.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что начало военных действий в Донбассе станет началом конца для Украины. Сегодня же в Донбасс отправился с рабочим визитом и президент Украины Зеленский, однако заявлений для прессы он пока не делал.