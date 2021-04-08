Салехард, , 16:59 — REGNUM На Ямале стартовал уникальный российско-японский проект «RJ TOМODACHI» по снижению веса человека. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Проект проходит апробацию в системе практического здравоохранения в шести «пилотных» регионах — на Ямале, Оренбургской, Свердловской, Тюменской, Ульяновской и Тверской областях.

«Выборка из 100 человек была сформирована ещё в 2020 году. Сейчас начнём работу индивидуально с каждым участником», — поясняет главный врач Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Сергей Токарев.

Ямальцы, участвующие в проекте, имеют индекс массы тела не выше 37, они моложе 60 лет и не должны иметь сахарного диабета и артериальной гипертонии. Им предоставляется тонометр, весы-жироанализатор и трекер физической активности. Все гаджеты передаются участникам в безвозмездное пользование. Им необходимо контролировать свою физическую активность, заполнять дневник питания, передавать данные специалистам.

Участники будут разделены на две группы случайной выборкой. Для группы активного наблюдения предусмотрено четыре визита к врачам за полгода, а для группы самоконтроля — только два.