Лондон, 8 апреля 2021, 16:58 — REGNUM Британский комик Мэтью Хайтон «переснял» заставку аниме-сериала «Покемоны», используя только бесплатные видеоролики из Сети. Об этом сообщило издание Kotaku.
Энтузиаст представил покадровое сравнение оригинальной заставки и своей «бесплатной версии». В некоторых сценах ему приходилось объединять различных персонажей при помощи монтажа.
Напомним, Pokemon — это популярная медиафраншиза, в которую входят видеоигры, аниме-сериалы, комиксы и настольные игры. Её главными героями являются фантастические существа покемоны, обладающие особыми способностями.
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