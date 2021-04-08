Техас, , 17:02 — REGNUM Органы опеки и попечительства штата Техас расследуют три жалобы, связанные с домогательством и пренебрежительным поведением в отношении детей-мигрантов, отделенных от родителей. Инциденты произошли в профильном центре в Сан-Антонию, где находятся более 1600 подростков, переправившихся через американо-мексиканскую границу. Об этом 8 апреля сообщает AL Jazeera.

Это первый раз, когда органы штата объявили о расследовании обвинений такого рода в одном из центров для беженцев, который администрация Белого дома в спешке оборудовала в Техасе в преддверии увеличения числа подростков, пересекающих границу без родителей.

Одно из обвинений выдвинуто в связи с сексуальным насилием, однако дополнительные детали не раскрываются.

После инцидента губернатор штата Техас Грег Эббот в экстренном порядке созвал конференцию вечером 7 апреля, во время которой указал на безрассудное решение президента США Джо Байдена в спешке открыть границы, заранее не просчитав приток несопровождаемых несовершеннолетних, и понастроить центры, где дети спят в куче на полу.

«Теперь ему предстоит считаться с обвинениями о жестоком обращении с детьми и пренебрежительном отношении сотрудников в центрах. Администрация должна немедленно закрыть центры, ради защиты самих же детей», — заявил Эббот в своем Twitter, имея ввиду президента Байдена и детей-иммигрантов, пострадавших в государственных центрах.

Как сообщало ИА REGNUM, тысячи мигрантов прибыли на границу США и Мексики с тех пор, как Трамп покинул свой пост, что вынудило администрацию Байдена начать размещать детей, переехавших в США без сопровождения родителей, в центры для мигрантов. Байден, который подвергся критике со стороны республиканцев за отказ от ряда пограничных установлений Трампа, заявил в воскресенье, что планирует посетить южную границу «в какой-то момент».