Череповец, Вологодская область, , 16:56 — REGNUM В Череповце появится кладбище для захоронения погибших в военное время. Соответствующее постановление подписал мэр города Вадим Германов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Документ также регламентирует работы по созданию и накоплению материально-технических средств для срочного захоронения трупов и средств обеззараживания.

«Рекомендовать УМВД в условиях военного времени и при чрезвычайных ситуациях принять меры по организации охраны общественного порядка, а также совместно с отделом организации медицинской помощи по городу Череповцу организовать работу по опознанию и документированию погибших в военное время», — говорится в документе.

По данным администрации, постановление мэрии необходимо для приведения местных нормативно-правовых актов в соответствие с федеральным законодательством.