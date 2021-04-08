Варшава, , 16:56 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий посетил пункт вакцинации от COVID-19 в Скерневицах 8 апреля. Об этом сообщает Onet.pl.

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В рамках визита он анонсировал, что в ближайшее время в стране будут открыты десятки дополнительных пунктов для вакцинации населения.

«Правительство решило выделить дополнительные средства на создание новых универсальных пунктов вакцинации населения от COVID-19. Будут открыты десятки по всей стране. Это значительно ускорит процесс вакцинации», — заявил польский премьер-министр.

По его словам, вакцинацию начнут проводить, среди прочего, в спортивных центрах, в школах и даже в пожарных депо. «Дополнительные центры должны быть созданы к концу текущего месяца», — добавил Моравецкий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о решении создать дополнительные пункты для вакцинации населения в Варшаве заявил мэр польской столицы Рафал Тшасковский.