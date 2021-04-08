Москва, 8 апреля, 2021, 16:54 — ИА Регнум. Российские пользователи гаджетов в I квартале 2021 года потратили рекордные $355 млн в мобильных приложениях, что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводятся вопубликованном 8 апреля докладе аналитической компании App Annie о ситуации на рынке приложений.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Смартфон

По оценкам компании, в тройку самых популярных приложений в России сегодня входят TikTok и Telegram, а также программа для определения номеров и блокировки спама Getcontact.

В десятку наиболее популярных также вошли приложения «Озон», Wildberries, «Яндекс.Маркет», «Авито», Instagram, Whatsapp и «Сбербанк Онлайн».

Лидерами по расходам российских пользователей оказались сервисы для прослушивания музыки Boom и «Яндекс.Музыка», социальная сеть «ВКонтакте», онлайн-кинотеатры ivi и Premier, видеохостинг YouTube, книжный сервис «ЛитРес», социальная сеть «Одноклассники», сервис знакомств Tinder и облачное хранилище Google One.

В целом в мире траты пользователей мобильных приложений в I квартале 2021 года на 40% и достигли $32 млрд, что также является рекордном показателем.