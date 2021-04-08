Воронеж, , 16:53 — REGNUM Арбитражный суд Воронежской области признал законным включение в перечень выявленных объектов культурного наследия снесённых в ноябре-декабре 2020 года строений хлебозавода в центре Воронежа. Об этом 8 апреля сообщается в паблике «Вконтакте» управления по охране объектов культурного наследия.

«Решением Арбитражного суда Воронежской области Обществу с ограниченной ответственностью «Выбор-Север» отказано в удовлетворении заявленных требований о признании незаконным приказа Управления от 04.12.2020 № 71−01−07/735 о включении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия «Комплекс зданий паровой мельницы Третьего товарищества: Главный производственный корпус, Двухэтажный служебный корпус (Здание крупорушки), Одноэтажный служебный корпус, Дымовая труба» (г. Воронеж, ул. Фр. Энгельса, 88), в перечень выявленных объектов культурного наследия Воронежской области», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, снос комплекс зданий хлебозавода в центре Воронежа проводился в ноябре-декабре 2020 года, чтобы расчистить площадку под строительство жилищного комплекса. Уже после сноса здания были признаны объектами культурного наследия. Компания «Выбор-Север», которая стала собственником территории, где располагались исторические здания, пыталась оспорить признание их памятником через суд.