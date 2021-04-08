Киев, , 16:52 — REGNUM Украинский областной центр Запорожье идет по наихудшему «итальянскому» сценарию в плане распространения коронавируса, заявил на пресс-конференции 8 апреля глава Запорожской облгосадминистрации Александр Старух.

Чиновник отметил, что за последние сутки в Запорожье было обнаружено 622 случая заболевания коронавирусом, при этом выздоровели только 40 человек.

Старух подчеркнул, что в целом в Запорожье уже заполнены три четверти коек для больных коронавирусом, а в некоторых больницах заполнено 100% мест. Он подчеркнул необходимость вводить дополнительные жесткие ограничения в городе и подчеркнул, что главный вопрос — хватит ли врачей.

ИА REGNUM напоминает, что с 9 апреля «красный» уровень эпидемиологической опасности, предполагающий максимальный уровень ограничений, вводится в Запорожской и Хмельницкой областях. Накануне в Запорожье было возбуждено уголовное дело после протеста граждан против усиления карантина.