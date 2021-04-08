Киев, 8 апреля, 2021, 16:50 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции украинских карателей в Донбассе, сообщает 8 апреля пресс-служба президентского офиса.

President.gov.ua Владимир Зеленский в окопе. Донбасс

По утверждению пресс-службы, Зеленский посетил районы, где фиксируется наибольшее количество нарушений режима прекращения огня.

«Зеленский посетил позиции на переднем крае обороны, где зафиксировано наибольшее количество нарушений режима всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня», — указано в сообщении.

«Спасибо вам за то, что сохраняете спокойствие людей и защищаете нашу землю. Вы — настоящий пример героизма и самоотверженности», — цитирует пресс-служба обращение Зеленского к участникам карательной военной операции.

Кроме того, Зеленский вручил им государственные награды и подарки, а затем его покормили.

«Президент отметил высокое качество блюд, которыми кормят военных», — добавила пресс-служба.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля в результате атаки беспилотника украинских нацистов в Донбассе погиб четырехлетний ребенок.