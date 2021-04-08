Москва, , 16:46 — REGNUM Первая в Ростовской области инфекционная больница пример первых пациентов летом 2021 года. Уверенность в этом выразил донской губернатор Василий Голубев на встрече с главным санитарным врачом России Анной Поповой в Москве.

«Наша задача — построить современный, оснащенный всем необходимым инфекционный центр, которого прежде у нас в области никогда не было. Уверен, что уже летом он сможет начать работу, чтобы оказывать необходимую медицинскую помощь всем жителям Дона», — отметил глава региона.

ИА REGNUM сообщало, что первая в Ростовской области инфекционная больница должна быть построена к маю 2021 года. Наряду с этим продолжается судебная тяжба с подрядчиком. АО «Ростовгражданпроект» требует увеличить срок строительства до 1 июля 2021 года и ещё 453 млн рублей.

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