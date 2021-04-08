Брянск, , 16:51 — REGNUM Заслуженный работник культуры России Анатолий Рудницкий скончался в Брянске. Именно его голос звучал на парадах и торжественных мероприятиях в областном центре, сообщает 8 апреля в пресс-службе правительства региона.

Анатолий Рудницкий родился в 1951 году в городе Злынка Брянской области. Вся его жизнь связана с культурой, долгие годы он работал режиссером Брянской областной филармонии.

«Узнаваемый голос Анатолия Борисовича, за тембр которого его называли «брянский Левитан», звучал на улицах и площадях областного центра во время торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы и Дню города Брянска, концертах с участием звёзд российской эстрады, презентациях, фестивалях и массовых праздниках», — напомнили в пресс-службе.

Соболезнования родным и близким Анатолия Рудницкого выразили губернатор и правительство региона.