История вопроса

Blizzard Entertainment — это американская компания, занимающаяся разработкой и изданием видеоигр. Она наиболее известна созданием трёх масштабных игровых вселенных: Warcraft, Starcraft и Diablo. Позже к ним присоединилась вселенная многопользовательского шутера Overwatch.

Отдельно стоит отметить World of Warcraft — самую масштабную игру Blizzard Entertainment и самую популярную MMORPG (массовая многопользовательская ролевая игра) в мире. В ней игроки могут создать уникального персонажа и отправится в приключение по миру Warcraft. Проект существует 15 лет, за это время для него вышло семь масштабных дополнений (аддонов).