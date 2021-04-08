Ирвайн, США, 8 апреля 2021, 16:44 — REGNUM Компания Blizzard Entertainment проведёт закрытое альфа-тестирование игры Diablo II: Resurrected. Об этом сообщило издание Eurogamer.
Тестирование начнётся сегодня, 9 апреля. Доступ к нему получат представители СМИ и ограниченное число геймеров, заранее подавших заявки.
Известно, что в версии для альфа-тестирования будут доступны только два первых сюжетных акта и три класса персонажа: варвар, амазонка и волшебница. Тест продлится до 12 апреля 2021 года.
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