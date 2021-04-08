Москва, , 16:43 — REGNUM Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал футбольный клуб «Спартак» (Москва) на 385 тыс. рублей, «Ростов» — на 70 тыс. рублей по итогам матча 24 тура РПЛ. Об этом 8 апреля передает глава комитета Артур Григорьянц.

«У «Спартака» использовано 6 предметов пиротехники, также были 8 ракетниц — 2 из них упали на футбольное поле. Было скандирование и у одного, и у другого клуба, а спартаковские болельщики находились за ограждением», — отметил он по итогам заседания КДК РФС.

Матч прошел 4 апреля в Ростове-на-Дону и закончилась победой спартаковцев — 3:2.