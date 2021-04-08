Берлин, , 16:43 — REGNUM Германия должна как можно скорее помочь Украине модернизировать армию, заявил украинский посол в Германии Андрей Мельник в интервью RND.

Назвав Германию «четвёртым крупнейшим экспортёром оружия в мире», украинский дипломат заявил, что она «должна отложить все отговорки и наконец поддержать Украину, чтобы укрепить её обороноспособность и модернизировать вооружённые силы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пресс-служба германского правительства заявила, что федеральный канцлер Германии Ангела Меркель потребовала у президента России Владимира Путина сократить военное присутствие у границ с Украиной.

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