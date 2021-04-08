Санкт-Петербург, , 16:37 — REGNUM Спортивный директор футбольного клуба «Зенит» (Саанкт-Петербург) Хавьер Рибалта оставил должность. Об этом 8 апреля сообщает пресс-служба клуба.

Испанский функционер уже попрощался с командой. Он работал спортивным директором клуба с 2018 г. До этого работал в «Ювентусе» и «Манчестер Юнайтед».

Ранее экс-главный тренер «Зенита» Властимил Петржела выразил мнение, что Андрей Аршавин мог бы заменить Рибалту в качестве спортивного директора клуба.

«Аршавин стал бы отличной заменой Рибалте. … Я наблюдал за его работой. Андрей — уже опытный, но молодой мужчина. Человек, который играл за рубежом. В «Зените» он звезда», — цитирует Петржелу Sport24.