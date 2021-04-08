Москва, , 16:37 — REGNUM За 2020 год отрасль спорта и красоты потеряла до 40% выручки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 апреля заявил доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Завьялов. Так он прокомментировал данные московских властей о том, что оборот столичных компаний, работающих в индустрии спорта и красоты, возвратился к тем показателям, которые отмечались до объявления в Москве коронавирусных ограничений.

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«В настоящее время можно говорить о приросте оборотов на 10−12% по сравнению с февралем, но это нормальное явление, которое можно наблюдать каждый год — люди хотят успеть привести себя в порядок к лету, — сказал Завьялов. — Кроме того, мы видим, что отрасль почти вернула допандемийные обороты. Хотя в целом достаточно трудно сравнивать показатели за март 2020 года и 2021-го. В марте прошлого года мы наблюдали, с одной стороны, ажиотажный спрос на отдельные категории товаров, а с другой — после локдауна услуги в сфере красоты и спорта оказались полностью выключенными из оборота».

Поэтому, как подчеркнул Завьялов, если сравнивать показатели выручки за март в сравнении с 2020 годом, можно говорить о ее формальном росте на треть. Но это эффект низкой базы.

«А говорить о полном восстановлении индустрии спорта и красоты пока преждевременно, — сказал Завьялов. — Все-таки за прошлый год отрасль потеряла до 40% выручки и тот небольшой рост, что мы наблюдаем в настоящее время, не позволяет компенсировать эти потери. По данным Ассоциации операторов фитнес-индустрии, в России отрасль по итогам 2020 года потеряла около 25% игроков. Причем в основном это небольшие клубы и фитнес-студии».

Как пояснил Завьялов, до пандемии в этой отрасли было занято порядка 750 тысяч человек.

«Конечно, нельзя проводить прямую аналогию и утверждать, что 25% этих людей пополнили ряды безработных. Но часть персонала, несомненно, пришлось сократить, а кто-то на период пандемии перешел в онлайн-формат», — уточнил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в российской индустрии красоты наиболее критичной выглядит ситуация в регионах с низкой численностью населения.

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