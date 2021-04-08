Варшава, , 16:36 — REGNUM В Польше за сутки выявили 27 887 случаев заражения коронавирусом. Об этом 8 апреля сообщает Polskie Radio со ссылкой на министерство здравоохранения Польши.

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В сообщении министерства говорится, что показатель смертности от COVID-19 в стране оказался самым высоким с начала пандемии — за сутки скончались 954 человека. До этого рекордным по числу скончавшихся людей с данным диагнозом было 25 ноября прошлого года — тогда умерли 674 человека.

Отмечается, что в целом с началом пандемии в Польше выявили 2 499 507 случаев заражения SARS-CoV-2. Скончались от COVID-19 56 659 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Польше официально объявили третью волну пандемии. В республике были введены жесткие санитарные ограничения, которые действуют с 27 марта. Помимо полного перевода всех школ на дистанционное обучение, в Польше прекратили работу отели, магазины в торговых центрах (за исключением продуктовых), места проведения досуга — кино, театры, музеи, а также бассейны и спортивные объекты. Кроме того, в стране были закрыты детские сады и ясли, а также парикмахерские и салоны красоты. Ограничено посещение религиозных храмов.