Рязань, , 16:40 — REGNUM Следователи установили личность водителя, сбившего 17-летнего подростка в октябре 2020 года на автодороге Листвянка — Болошнево в Рязанской области. Мужчине также предъявлено обвинение в убийстве с целью скрыть это преступление, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 апреля в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Вечером 16 октября 2020 года 17-летнего велосипедиста сбил неустановленный автомобиль. Неизвестный сбросил подростка и повреждённый велосипед в кювет с обочины. Мальчика обнаружили спустя 2,5 часа, когда родители начали поиски, узнав, что сын не доехал до села Болошнево. Когда подростка обнаружили, он был ещё жив, но несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось. Обнаружить водителя машины по «горячим следам» не удалось. В связи широким общественным резонансом уголовное дело было передано прокурором для расследования в СК по региону.

Следователи провели несколько судебно-медицинских и трасологических экспертиз, изучили записи видеокамер организаций, расположенных по предполагаемому маршруту виновника ДТП. Личность водителя установлена — им оказался 38-летний водитель «ГАЗели», проживающий в Рязанском районе. Оказалось также, что мужчина после аварии заезжал в автосервис, где ему устранили повреждения автомобиля, образовавшиеся в результате ДТП.

«С учётом собранных на первоначальном этапе расследования доказательств действия обвиняемого, оставившего травмированного подростка умирать и лишившего его возможности своевременного получения помощи, квалифицированы в том числе как убийство», — уточнили в СК.

Обвиняемый подтвердил свою причастность к аварии. По ходатайству следователя он заключён под стражу.