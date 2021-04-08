Москва, , 16:34 — REGNUM С 8 апреля в Москве начинается регистрация на Всероссийский студенческий конкурс «Твой ход», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На площадке «Мосфильма» состоится презентация, а также дан старт треку «Студенты» конкурса «Лидеры России».

Инициативу о проведении масштабного конкурса для студентов 26 марта поддержал президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». С идеей запуска выступил победитель конкурса «Большая перемена» Иван Шишкин, рассказав, что аудитория оригинальных форматов взаимодействия с молодёжью должна расширяться.

Регистрация участников на конкурс «Твой ход» будет проводиться с 8 апреля по 12 июня. В презентации примут участие первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, глава Минобрнауки Валерий Фальков, глава Росмолодёжи Александр Бугаев, а также гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Финал конкурса пройдет в Москве в ноябре 2021 года, лучшие идеи, представленные конкурсантами, будут реализованы. Победители получат гранты на обучение в магистратуре, на стартап и на улучшение жилищных условий.