Берлин, , 16:33 — REGNUM Защитник футбольного клуба «Бавария» Никлас Зюле и полузащитник Леон Горетцка получили травмы в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов (ЛЧ) с «ПСЖ». У Зюле — разрыв мышцы бедра, у Горетцки — растяжение. Оба игрока пропустят ответный матч с парижанами. Об этом 8 апреля передщает Bild.

Также в ответном матче не Роберт Левандовски и Серж Гнабри.

Матч завершился победой парижан — 3:2. Дублем у победителей отметился нападающий Киллиан Мбаппе, еще мяч — на счету защитника Маркиньоса. У «Баварии» отличились Томас Мюллер и Максим Шупо-Мотин.

В ответном матче «ПСЖ» примет «Баварию» 13 апреля.