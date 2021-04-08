Беркли, США, , 16:32 — REGNUM Приключенческая игра Oddworld: Soulstorm получила обновление, призванное исправить множество программных ошибок. Об этом 8 апреля сообщает издание Eurogamer.

Обновление исправило вылеты игры на консолях PlayStation 4, а также ошибку с «застреванием» главного героя. В ближайшие дни разработчики проекта планируют выпустить ещё несколько патчей.

Напомним, Oddworld: Soulstorm — это новая игра из серии приключенческих платформеров Oddworld и «переосмысление» Oddworld: Abe's Exoddus. Её релиз состоялся 6 апреля 2021 года.

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