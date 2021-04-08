Винница, Украина, , 16:34 — REGNUM В Винницкой области Украины скончался бывший первый заместитель председателя Винницкой областной госадминистрации Александр Крученюк. Об этом сообщил 7 апреля местный «33-й канал».

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Экспертиза установила, что чиновник умер от желудочного кровотечения по дороге из ресторана.

«Знаю, что в [ресторане] «Баттерфляй» Александр праздновал день рождения товарища, там ему и стало плохо. Приехала скорая помощь, но по дороге в Винницу он умер. Возможно, что Александру «помогли» уйти на тот свет пусть бы и эту версию проверила полиция», — заявила журналистам подруга семьи покойного Наталья Бойко.

Ранее чиновник сумел добиться отмены выборов главы одной из общин, после чего сумел победить на повторных выборах. Он успел поработать главой общины всего два месяца.

Родственники Крученюка рассказали журналистам, что за несколько дней до смерти чиновник вакцинировался от COVID-19, однако доказательств прямой связи между вакцинацией и кровотечением нет.

Напомним, ранее в Черновицкой и Одесской областях Украины зафиксированы смерти, которые могут быть связаны с побочными действиями индийской вакцины от COVID-19 под названием Covishield.

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