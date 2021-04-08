8 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

Украинский министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал о намерении разработать систему, которая позволит министрам и депутатам голосовать при помощи мобильного приложения, не находясь при этом в сессионном зале. Жители страны оценили данную перспективу. Кто-то увидел в этом повод для экономии на содержании депутатов, а кто-то — возможность работать, не отрываясь от отдыха.

Мирослава Романенко, , 18:12 — REGNUM В украинском правительстве намерены разработать систему, которая позволит министрам и депутатам голосовать при помощи мобильного приложения, не находясь при этом в сессионном зале, заявил в интервью «Комсомольской правде в Украине» министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Верховная рада Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

«У меня есть задача от президента — сделать голосование и в кабинете министров, и в Верховной раде с помощью специального приложения и по электронной подписи», — рассказал чиновник.

На уточняющий вопрос, может ли депутат во время голосования находиться не в сессионном зале, министр ответил вопросом: «А зачем ему находиться в зале?».

Зал заседаний Верховной рады Vadim Chuprina

А на примечание журналиста о том, что законодательство Украины обязывает парламентария во время голосования находиться в сессионном зале, министр отметил необходимость менять законы. «Значит, закон надо будет изменить. Мы же говорим про будущее», — добавил он.

Перспектива дистанционного голосования для депутатов Рады вызвала отклик среди читателей Telegram-канала «Украина 24/7», где под соответствующей новостью они выразили свое мнение.

«Тогда они в Раде точно появляться не будут»,— предположил Maksim M.

«О, теперь они будут лежа на пляже голосовать, ездить на работу не придется», —добавила Маня.

«Какой смысл? Т. е. можно вообще не приходить в Раду, тебе просто скажут, какую кнопку нажать, пока ты будешь отдыхать за границей?» — спрашивает Оумуамуа.

«Получается, хозяину ручных депутатов можно будет просто войти в их аккаунты на парочке девайсов и голосовать как захочется», — отметил Artem T.

«В телеге будут списываться, за что голосовать», — добавил Дмитрий П.

«Это будет покруче кнопкодавства», — считает Andrii.

«Эти идиоты и вправду будут из-за границы голосовать», — поддержал собеседников Артем.

«В стране, где нет ничего святого, это пройдёт на «раз», — пишет русь кыйивська.

«Они кнопку нажать не всегда могут, а тут аж цифровая подпись нужна. Мрак», — прокомментировал подробности организации голосования Artem T.

«Удобно работать с отдыха на Мальдивах», —заметил Vitaliy, явно намекая на отдых бывшего президента страны Петра Порошенко.

Со смартфоном в руках JÉSHOOTS

«Может, пусть они вообще дома сидят, экономия какая (600 грн в день на питание каждому, 7000 на проезд в месяц, не голосовал — минус по зарплате, плюс уголовная ответственность за невыполнение своих обещаний) Может, тогда начнем жить, а не существовать!» — предположил Александр Т.

«Теперь они спокойно могут воевать с Канады… Никакого риска», — резюмировал Михаил У.

Читайте также: На Украине заявили, что «суд в смартфоне» почти готов к применению

Напомним, ранее украинский министр юстиции Денис Малюська заявил, что система электронного уголовного производства на Украине уже «почти готова к применению».