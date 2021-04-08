Мирослава Романенко, 8 апреля 2021, 18:12 — REGNUM В украинском правительстве намерены разработать систему, которая позволит министрам и депутатам голосовать при помощи мобильного приложения, не находясь при этом в сессионном зале, заявил в интервью «Комсомольской правде в Украине» министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Верховная рада Украины
Верховная рада Украины
Иван Шилов © ИА REGNUM
«У меня есть задача от президента — сделать голосование и в кабинете министров, и в Верховной раде с помощью специального приложения и по электронной подписи», — рассказал чиновник.

На уточняющий вопрос, может ли депутат во время голосования находиться не в сессионном зале, министр ответил вопросом: «А зачем ему находиться в зале?».

Зал заседаний Верховной рады
Зал заседаний Верховной рады
Vadim Chuprina

А на примечание журналиста о том, что законодательство Украины обязывает парламентария во время голосования находиться в сессионном зале, министр отметил необходимость менять законы. «Значит, закон надо будет изменить. Мы же говорим про будущее», — добавил он.

Перспектива дистанционного голосования для депутатов Рады вызвала отклик среди читателей Telegram-канала «Украина 24/7», где под соответствующей новостью они выразили свое мнение.

«Тогда они в Раде точно появляться не будут»,предположил Maksim M.

«О, теперь они будут лежа на пляже голосовать, ездить на работу не придется», добавила Маня.

«Какой смысл? Т. е. можно вообще не приходить в Раду, тебе просто скажут, какую кнопку нажать, пока ты будешь отдыхать за границей?»спрашивает Оумуамуа.

«Получается, хозяину ручных депутатов можно будет просто войти в их аккаунты на парочке девайсов и голосовать как захочется»,отметил Artem T.

«В телеге будут списываться, за что голосовать», добавил Дмитрий П.

«Это будет покруче кнопкодавства», считает Andrii.

«Эти идиоты и вправду будут из-за границы голосовать», поддержал собеседников Артем.

«В стране, где нет ничего святого, это пройдёт на «раз», пишет русь кыйивська.

«Они кнопку нажать не всегда могут, а тут аж цифровая подпись нужна. Мрак», прокомментировал подробности организации голосования Artem T.

«Удобно работать с отдыха на Мальдивах», заметил Vitaliy, явно намекая на отдых бывшего президента страны Петра Порошенко.

Со смартфоном в руках
Со смартфоном в руках
JÉSHOOTS

«Может, пусть они вообще дома сидят, экономия какая (600 грн в день на питание каждому, 7000 на проезд в месяц, не голосовал — минус по зарплате, плюс уголовная ответственность за невыполнение своих обещаний) Может, тогда начнем жить, а не существовать!»предположил Александр Т.

«Теперь они спокойно могут воевать с Канады… Никакого риска», резюмировал Михаил У.

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Напомним, ранее украинский министр юстиции Денис Малюська заявил, что система электронного уголовного производства на Украине уже «почти готова к применению».