Москва, , 16:30 — REGNUM Более десяти артиллерийских и десантных кораблей Каспийской флотилии совершат переход в Черное море в рамках плановой контрольной проверки, сообщает 8 апреля пресс-служба Южного военного округа.

Корабли Каспийской флотилии Vissarion

Уточняется, что межфлотский переход из Каспийского в Черное море совершается в рамках контрольной проверки результатов зимнего периода боевой подготовки.

По плану проведения контрольной проверки экипажи кораблей Каспийской флотилии во взаимодействии с Черноморским флотом примут участие в зачётных морских учениях.

Кроме того, подразделения морской пехоты и береговых войск Черноморского флота и Каспийской флотилии должны продемонстрировать свою готовность к отражению морских и воздушных десантов.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2021 года Вооруженные силы России проводят плановые контрольные проверки войск по итогам зимнего периода обучения.

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