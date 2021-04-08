Санкт-Петербург, , 16:39 — REGNUM Оперуполномоченного уголовного розыска 76 отдела полиции по Центральному району Санкт-Петербурга Олега Полторацкого подозревают в превышении должностных полномочий, в результате которых стало возможно убийство студента СПбГУ Владислава Голикова. Полицейский незаконно вернул обвиняемому в убийстве Зауру Каримову его травматический пистолет, из которого затем и был смертельно ранен молодой человек. О новых обстоятельствах дела 8 апреля сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Как установили следователи, в апреле 2020 года 30-летний оперуполномоченный «по неустановленным мотивам, при неизвестных обстоятельствах» завладел травматическим пистолетом Grand Power-T12-F, изъятым полицейскими в ходе проведения проверки у Заура Каримова. После чего незаконно вернул пистолет Каримову. Спустя несколько месяцев — 4 июня 2020 года — Каримов на Невском проспекте выстрелил из этого пистолета в голову студенту Голикову в ходе конфликта по поводу мошеннических действий фирмы, которую охранял Каримов. Спустя девять дней молодой человек скончался в больнице.

«В настоящее время решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения, — сообщили в пресс-службе ведомства. — Расследование уголовного дела продолжается».

Накануне суд продлил срок задержания полицейского. «Допрошенный в качестве подозреваемого Полторацкий инкриминируемых деяний не признал. Следствие ходатайствует о страже», — сообщили ранее в пресс-службе судов Петербурга.

Читайте ранее в этом сюжете: Раненный на Невском проспекте студент умер, стрелявший ответит за убийство

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Владислав Голиков для получения медицинской книжки обратился в фирму, предлагавшую такую услугу, но оказавшуюся мошеннической конторой. Когда студент потребовал выдать книжку или вернуть деньги, возник конфликт с Каримовым, выполнявшим у мошенников функцию охранника. В результате у дома №137 по Невскому проспекту Каримов выстрелил в голову студента из травматического пистолета, имея, как считает следствие, прямой умысел на убийство.

Читайте ранее в этом сюжете: Бастрыкин поручил проверить фирму в Петербурге, где убили студента