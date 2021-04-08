Киев, , 16:31 — REGNUM Украина безвозвратно потеряла транзит российского газа в юго-восточную Европу и Турцию, и это признают даже высокопоставленные чиновники в Киеве, заявил 8 апреля украинский эксперт по энергетике, член наблюдательного совета института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

ИА REGNUM напоминает, что 5 апреля глава компании-оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон заявил, что Украина больше не осуществляет транзит российского газа в Румынию, поскольку этот объем поставок с 1 апреля идет через российский газопровод «Турецкий поток — 2». Более того, отметил чиновник, вскоре Украину ждут новые чувствительные потери транзитных мощностей в объеме 10−12 млрд кубометров ежегодно.

Корольчук в своем комментарии отмечает, что такая плачевная ситуация стала возможной в результате коррупции в структурах «Нафтогаза», в т.ч. в операторе ГТС, а также фактическое превращение «Нафтогаза» во внешней политический инструмент в борьбе с «Северным потоком-2».

«Более того, слова Макогона о потере рынков Турции, Греции, Болгарии, Румынии и скорее всего Венгрии фактически означают, что «Нафтогаз» проводил ошибочную транзитную политику в 2014—2019 гг. И это вылилось в потерю доходов от транзита. Вместо $2,5 млрд Украина будет получать в будущем в лучшем случае $800−900 млн», — добавил специалист.

Он считает, что Макогон также фактически подтвердил, что «Нафтогаз» не должен был демонстративно бросать все силы и финансирование на борьбу с «Северным потоком-2», и при этом «тихонько молчал» о «Турецком потоке».

«Конечно, руководитель компании-оператора ГТС, которая не является самостоятельным субъектом и в дальнейшем контролируется «Нафтогазом», продолжает критиковать «Северный поток-2». И даже призывает не допустить завершения строительства. Но пока все транзитные потери, которые несет Украина — это последствия работы «Турецкого потока»», — резюмировал член наблюдательного совета института энергетических стратегий.