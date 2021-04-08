Ростов-на-Дону, , 16:23 — REGNUM В Ростове-на-Дону эвакуировали сотрудников Ростовского областного суда. Причиной стало анонимное сообщение об угрозе взрыва.

О том, что в суд поступило сообщение о заложенной бомбе, сообщает телеграм-канал Don Mash. На месте работают пожарные и кинологи. Все сотрудники и посетители ожидают окончания проверки на улице.

ИА REGNUM отмечает, что в Екатеринбурге после анонимного сообщения о бомбе эвакуировали шесть судов. Информацию прислали на электронную почту судебных органов власти.