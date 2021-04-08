Краснодар, , 16:23 — REGNUM Торжественные шествия в День Победы в Краснодаре и Новороссийске могут пройти с участием ограниченного числа зрителей. Поручение проработать такую возможность дал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 8 апреля на расширенном заседании краевого оргкомитета «Победа», сообщили в пресс-службе администрации региона. Однако окончательное решение, в каком формате состоится праздник, будет принято к концу апреля.

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«9 Мая снова пройдет в условиях пандемии. Мы должны провести этот праздник на высоком уровне и не допустить вспышки заболевания после мероприятий. Поэтому важно принять взвешенные решения. В целом эпидобстановка улучшается: за последнюю неделю мы фиксируем в крае менее 110 случаев заболевания в сутки. В прошлом году парадов не было, в этом мы изначально решили провести их без зрителей. Но сегодня эпидситуация позволяет нам организовать мероприятия с ограниченным количеством зрителей», — сказал Кондратьев.

По информации заместителя губернатора Игоря Чагаева, в Краснодаре при допустимой заполняемости в 400 мест могут быть размещены 150 мест, в Новороссийске может быть размещено 50 зрителей. Губернатор подчеркнул, что в первую очередь на мероприятия нужно пригласить ветеранов. Окончательное решение о формате проведения мероприятий примут в конце апреля. При этом уже сейчас принято решение об организации прямой трансляции торжественного шествия в Краснодаре. Также ближе к маю будет определён и формат проведения традиционной акции «Бессмертный полк».