Киев, , 16:21 — REGNUM Военно-морской флот Украины внезапно для окружающих начал военные учения в акватории Черного моря, сообщает 8 апреля «Страна.ua» со ссылкой на украинскую Администрацию морских портов.

По утверждению медиаресурса, маневры начались без предупреждения.

«В портах Херсон, Ольвия, Черноморск, Одесса, Южный, Николаев ограничена лоцманская проводка из-за военных учений ВМС ВСУ «, — указано в сообщении.

При этом отмечено, что украинские военные корабли куда-то поплыли на фоне обострения обстановки в Донбассе и заявлений президента Зеленского о вступлении Украины в НАТО как о единственном способе разрешить проблему Донбасса.

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