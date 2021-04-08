Киев, 8 апреля, 2021, 16:21 — ИА Регнум. Военно-морской флот Украины внезапно для окружающих начал военные учения в акватории Черного моря, сообщает 8 апреля «Страна.ua» со ссылкой на украинскую Администрацию морских портов.

Цитата из к/ф «Оно». Реж. Энди Мускетти. 2017. США Бумажный кораблик

По утверждению медиаресурса, маневры начались без предупреждения.

«В портах Херсон, Ольвия, Черноморск, Одесса, Южный, Николаев ограничена лоцманская проводка из-за военных учений ВМС ВСУ «, — указано в сообщении.

При этом отмечено, что украинские военные корабли куда-то поплыли на фоне обострения обстановки в Донбассе и заявлений президента Зеленского о вступлении Украины в НАТО как о единственном способе разрешить проблему Донбасса.