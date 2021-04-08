Варшава, , 16:16 — REGNUM В Польше сформируют два новых полка в 18-й механизированной дивизии. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил 8 апреля министр обороны Польши Мариуш Блащак во время брифинга.

По его словам, он уже назначил двух полковников, которые будут формировать новые подразделения.

Глава минобороны заявил, что новые полки будут размещены в Ситанце и в Новой-Дембе, что на востоке Польши.

«Это будет важный шаг в первую очередь для безопасности восточной границы Польши», — добавил он.

«Чрезвычайно важно, чтобы эти два полка быстро пришли в боевую готовность, потому что, без сомнения, они являются очень важными элементами 18-й механизированной дивизии. 18-я механизированная дивизия важна для сдерживания, ведь мы знаем, что происходит за восточной границей Польши в Белоруссии», — сказал министр.