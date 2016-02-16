Санкт-Петербург, 8 апреля, 2021, 16:52 — ИА Регнум. Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга нашла многочисленные многомиллиардные нарушения использования средств бюджета города некоммерческой организацией «Фонд — региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах». В их числе — необоснованное выписывание премий сотрудникам Фонда, неэффективные расходы и низкое качество капремонта многоквартирных жилых домов.

Дарья Драй ИА REGNUM 6 Новостройки в Санкт-Петербурге

Как сообщили 8 апреля в КСП, в ходе проверки, проводившейся октябре — декабре 2020 года, аудиторами изучалась законность, эффективность и целевое использование средств городского бюджета, которые предоставлялись Фонду капремонта Жилищным комитетом Санкт-Петербурга в форме субсидий в 2018—2020 годах. Были выявлены значительные нарушения как со стороны Фонда, так и со стороны Жилищного комитета.

По подсчетам КСП, за 2018−2020 годы Фонд допустил 113 нарушений на общую сумму 1 млрд 398 млн 180 тыс. рублей. Причем существенная часть нарушений — на 1 млрд 81 млн рублей — установлена в ходе исполнения бюджетов.

«Свыше 221 миллиона рублей из средств городской субсидии в ряде случаев были израсходованы необоснованно, например, 220,4 миллионов рублей потрачены на выплаты премий работникам Фонда за достижение ими высоких показателей эффективности работы, но при этом критерии для оценки эффективности труда работников у Фонда отсутствуют», — говорится в релизе КСП.

Также Фонд допустил ряд неэффективных трат городской субсидии в размере более 239 млн рублей. При этом на счетах Фонда остаются неизрасходованные средства — взносы жителей Санкт-Петербурга на проведение капремонта. Так, на 1 января 2021 года таких неизрасходованных средств оставалось более 5 млрд 197 млн рублей.

В свою очередь Жилищный комитет допустил в общей сложности 14 случаев нарушений на сумму 2 млрд 598 млн рублей, из которых большая часть — при планировании и исполнении бюджетов.

«Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга отметила низкий уровень организации работ по проведению капитального ремонта. Несмотря на значительный объем финансирования реализация Региональной программы не дает реального результата, поскольку не обеспечивает качественный и своевременный комплексный ремонт. Выполняемые работы не обеспечивают применение ресурсосберегающих технологий, в том числе оснащение приборами учета коммунальных услуг, не меняют уровень комфорта жизни населения, не улучшают техническое состояние дома в целом и не продлевают срок эксплуатации зданий», — сделали неутешительный вывод специалисты КСП.

Отчет о результатах проверки КСП направлен в полпредство президента РФ в СЗФО, руководству органов власти Санкт-Петербурга и в правоохранительные органы.