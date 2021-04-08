Вашингтон, , 16:23 — REGNUM Китай будет движущей силой глобального экономического роста по меньшей мере в ближайшие пять лет. Об этом свидетельствуют расчёты Bloomberg, основанные на прогнозах Международного валютного фонда.

В 2021—2026 годах на Китай будет приходиться до 20,4% общего прироста мирового ВВП. При этом на США придётся 14,8%, на Индию — 8,4%, на Японию — 3,5%.

Мировая экономика, согласно прогнозу, будет восстанавливаться после пандемии коронавируса. Мировой ВВП вырастет более чем на $28 трлн и составит $122 трлн.

За 2020 год мировая экономика сократилась на $2,8 трлн. Аналитики назвали такой спад крупнейшим за мирное время, прошедшее с Великой депрессии.