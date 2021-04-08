Москва, 8 апреля, 2021, 16:14 — ИА Регнум. Объём международных резервов России по состоянию на 2 апреля составил $574,8 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

На 26 марта международные резервы страны составляли $577,7 млрд. Таким образом, за неделю их объём сократился на $2,9 млрд, или на 0,5%.

В комментарии регулятора отмечается, что снижение показателя произошло «в результате отрицательной курсовой переоценки и снижения цен на золото».

Согласно данным ЦБ, на начало апреля в общей структуре международных резервов России иностранная валюта составляла $435,98 млрд, специальные права заимствования — $6,88 млрд, резервная позиция в МВФ — $5,17 млрд, монетарное золото — $125,29 млрд.