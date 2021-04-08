Париж, , 16:14 — REGNUM Французская армия использует робота Spot от Boston Dynamics для разведки во время боевых учений. Об этом 8 апреля сообщает издание «Хабр».

По данным СМИ, ведущая военная школа Франции École Spéciale Militaire de Saint-Cyr опубликовала фотографии учений с участием робота. Использование Spot было аргументировано тем, что «роботизация поля боя — это повышение осведомленности учащихся о задачах завтрашнего дня».

Ранее компания Boston Dynamics представила прототип робота Stretch. Это универсальный мобильный робот, способный переносить коробки с помощью специальной руки.

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