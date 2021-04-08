Вулкан Синабунг в Индонезии начал извергать горячие облака
Джакарта, 8 апреля, 2021, 16:05 — ИА Регнум. Агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии зафиксировало извержение вулкана Синабунг на Суматре, сообщает Antara.
U.S. Geological Survey
Вулкан Синабунг
Вулкан начал извергать горячие облака, состоящих из пара с расстоянием скольжения 700 метров.
Жителей и фермеров в Индонезии призвали не приближаться к вулкану в радиусе трех километров.
Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии продолжается извержение вулкана Мерапи.