Краков, Польша, , 16:05 — REGNUM Бесплатное обновление игры Terminator: Resistance для консоли PlayStation 5 может выйти позже запланированного срока. Об этом сообщалось на официальном сайте проекта.

Разработчики игры отметили, что компании Sony понадобилось дополнительное время, чтобы обеспечить плавный переход Terminator: Resistance с PS4 на PS5. Изначально релиз был запланирован на 30 апреля 2021 года, однако эта дата может сместиться.

Напомним, что Terminator: Resistance — это экшен-игра по мотивам популярной серии фильмов «Терминатор». Её релиз состоялся в 2019 году.

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