Берлин, 8 апреля 2021, 16:13 — REGNUM Идея вступления Украины в НАТО не имеет шансов на реализацию даже в перспективе. Об этом написал журналист Флориан Хассель в материале, опубликованном в крупнейшей немецкой газете Süddeutsche Zeitung.
По мнению журналиста, шанс стать членом НАТО Украина упустила в конце 90-х — в первой половине 2000-х годов.
Напомним, ранее в американском издании The National Interest вышла статья, автор которой сообщил, что Украина идёт по пути Грузии 2008 года, который может привести её к поражению в случае прямого военного столкновения с Россией.
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