Берлин, , 16:13 — REGNUM Идея вступления Украины в НАТО не имеет шансов на реализацию даже в перспективе. Об этом написал журналист Флориан Хассель в материале, опубликованном в крупнейшей немецкой газете Süddeutsche Zeitung.

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«Утверждение Зеленского (президента Украины Владимира Зеленского — ИА REGNUM), что членство в НАТО приведёт к окончанию… войны на востоке Украины, тоже не имеет ничего общего с реальностью», — сказано в статье.

По мнению журналиста, шанс стать членом НАТО Украина упустила в конце 90-х — в первой половине 2000-х годов.

«Конца длящейся вот уже семь лет войны на востоке Украины не видно. Если отвлечься от ничего не значащих выражений солидарности с Киевом, то никто и не думает принимать Украину с её неразрешённым конфликтом в НАТО. И в этом положении быстро ничего не изменится, как бы горько это ни было для украинцев», — подытожил автор.

Напомним, ранее в американском издании The National Interest вышла статья, автор которой сообщил, что Украина идёт по пути Грузии 2008 года, который может привести её к поражению в случае прямого военного столкновения с Россией.

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