Москва, , 16:01 — REGNUM На торгах в Европе 8 апреля нефть сорта Brent продолжает торговаться в узком коридоре $62,48−63,40 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

«Участникам рынка не хватает драйверов для выхода из двадцатидневного диапазона. Они ожидают результатов переговоров между США и Ираном по ядерной сделке.

Если Штаты ослабят санкции против Ирана, а точнее в отношении его экспорта нефти, то Иран начнет наращивать добычу. Увеличение поставок нефти ударит по нефтяному рынку.

Перед открытием американской сессии доходность по десятилетним американским облигациям снижается. Доллар США торгуется в минусе.

Этих факторов достаточно для повышения стоимости нефти Brent до $64,55−65,00 за баррель. Либо консолидация сохранится до следующей недели», — считает эксперт.

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