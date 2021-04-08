Варшава, , 16:00 — REGNUM Психологический хоррор Layers of Fear выйдет на устройствах PS VR уже 29 апреля 2021 года. Об этом 8 апреля сообщает издание Eurogamer.

Ранее версия Layers of Fear для устройств виртуальной реальности была доступна только на PC. Она получила преимущественно положительные отзывы в сервисе Steam.

Напомним, Layers of Fear — это хоррор-игра с видом от первого лица, разработанная польской студией Bloober Team. В ней геймеры управляют психически-неуравновешенным художником, который пытается завершить «свой шедевр».

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