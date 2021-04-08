Москва, 8 апреля, 2021, 15:58 — ИА Регнум. В результате экономических последствий пандемии коронавируса в России более 3 млн человек лишились работы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 апреля заявила доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Свечникова. Так она прокомментировала новость о более чем 80-процентом росте количества банкротов в I квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Мария Лапухина ИА Красная Весна Банкрот

«В 2021 году будет наблюдаться рост личных банкротств. Следует отметить, что увеличение закредитованности населения и невозможность возврата кредитов наблюдается ещё со второй половины 2017 года, — сказала Свечникова. — На резкий рост банкротств в 2020 году, безусловно, повлияла пандемия коронавируса. По данным министерства труда РФ, более 3 млн человек лишились работы и, соответственно, заработной платы для оплаты по кредитным договорам».

Однако, как пояснила эксперт, нельзя не учитывать и такой фактор, как введение бесплатной для будущего банкрота упрощенной процедуры банкротства без участия суда и финансового управляющего с сентября 2020 года.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, рост числа банкротств в России назвали неизбежным.