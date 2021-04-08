Москва, , 15:57 — REGNUM Ежегодный рейтинг российских миллиардеров по версии журнала Forbes возглавил совладелец «Северстали» Алексей Мордашов, сообщает издание Forbes.ru.

Его семейное состояние оценивается в $29,1 млрд. Бизнесмен занимал вторую строчку рейтинга в 2008, 2011, 2017 и 2018 годах. Позиция Мордашова в рейтинге объясняется успехами «Северстали».

Бизнесмену принадлежит 76,4% акций компании, которые за последний год подорожали на 75%. Положительный результат также продемонстрировали другие компании Мордашова Nordgold и ретейлер «Лента».

Отметим, второе и третье место в рейтинг Forbes также заняли металлурги — Владимир Потанин («Норникель») и Владимир Лисни (НЛМК) с активами $27 млрд и $26,2 млрд соответственно.