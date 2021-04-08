Москва, , 15:57 — REGNUM К середине торгового дня 8 апреля рубль вернулся к снижению на Московской бирже, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Доллар США торгуется по 77,19 руб. и оставляет за собой возможность роста к 77,50 руб. Евро стоит 91,53 руб. и легко может вернуться к 92,00 руб., если рынку это будет интересно.

Нефть снова в минусе, баррель Brent балансирует около $62,87 и может отойти ниже.

Российских инвесторов, как и нерезидентов, вероятно, заставляют напрягаться новости о возможности ужесточения американских санкций в отношении «Северного потока — 2», точнее, оператора проекта Nord Stream.

Любая санкционная угроза негативна для курса рубля, но пока все очень призрачно.

Ситуация полностью зависит от того, какое решение в отношении инициатив минюста США примет Джо Байден. На всякий случай рынки неактивны», — пояснила эксперт.

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