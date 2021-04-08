Тбилиси, , 15:59 — REGNUM Решение об использовании вакцины от COVID-19 британо-шведской компании AstraZeneca только для лиц старше 55 лет принял минздрав Грузии. Об этом 8 апреля заявила на брифинге замглавы минздрава страны Тамар Габуния.

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«Сегодня наш совет экспертов вместе с сотрудниками минздрава и центра по контролю над заболеваниями принял решение продолжить вакцинацию людей (препаратом) AstraZeneca лишь старше 55 лет», — сказала она.

Также Габуния отметила, что те жители республики, которые уже сделали прививку первым компонентом данного препарата, могут сделать укол второй дозой без проблем.

При этом она добавила, что данным препаратом будут вакцинировать особенно уязвимых к коронавирусу людей и уточнила, что пользы от данной вакцины большем, чем возможных негативных последствий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Африканский союз принял решение об отказе от закупок вакцины от COVID-19 британско-шведской компании AstraZeneca, которую произвел Институт сыворотки Индии.