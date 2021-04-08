Киев, , 15:59 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский нащупал механизм, который позволяет с помощью санкций Совнацбеза устранять любых политических конкурентов, заявила Об этом в эфире украинского телевидения сегодня, 8 апреля, политический эксперт Янина Соколовская.

Эксперт полагает, что войдя во вкус, президент начнет активно применять этот механизм перед выборами, а сейчас тестирует его на лидере оппозиции Викторе Медведчуке.

«Очень опасно, что Зеленский нащупал этот механизм — беру СБУ, СНБО, и они делают всё, что мне нужно. Это очень опасно, потому что сейчас введены санкции против Медведчука, мы аплодируем, даже не смотря на то, что под санкциями самолеты, которые уже давно не на Украине», — заявила Соколовская.

Она подчеркнула, что со временем санкции «зацепят всех», чьи высказывания не понравятся президенту, причем чем ближе к следующим выборам, тем чётче будет применяться этот механизм.

«Против журналистов, которые говорят не то, против политических активистов, которые говорят не то… Не зацепит только депутатов, потому что с них якобы сняли неприкосновенность, но она на самом деле не снята. Поэтому, люди, вы когда будете аплодировать (санкциям) в следующий раз — подумайте, что выборы ещё нескоро, но они наступят, и кто-то из нас может стать следующим», — предположила Соколовская.

ИА REGNUM напоминает, что в февраля решением Совнацбеза Украины, было принято решение наложить персональные санкции на главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. В ОПЗЖ расценили этот шаг украинской власти, как спланированный акт политических репрессий, отметив, что решение принято «в нарушение Конституции и законов Украины, без суда и следствия».

По информации СМИ, 9 апреля украинская власть продолжит введение внутренних санкций. По предварительным данным источников, санкции будут введены против людей, которых украинская власть посчитает причастными к контрабанде, как и на заседании 2 апреля.