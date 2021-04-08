Воронеж, , 15:56 — REGNUM Четыре маршрутных автобуса столкнулись в Воронеже днём 8 апреля, сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.

Авария произошла около 14:30 на улице Димитрова у остановки общественного транспорта.

«Произошло ещё два касательных столкновения маршрутных автобусов. Четыре транспортных средства получили механические повреждения, пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня же, 8 апреля, на Ленинском проспекте Воронежа столкнулись два маршрутных ПАЗа, в результате в больницу с травмами попали семь пассажиров.

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