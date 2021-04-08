Москва, , 15:55 — REGNUM В России провели операцию по успокоению населения, которая заключалась в сдерживании курса рубля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 апреля заявил профессор ВШЭ, сопредседатель «Партии роста» Евгений Коган.

«Что 7 апреля случилось с рублем? Вечером мы наблюдали кардинальное изменение картинки. Вдруг, неожиданно, на рынок пришел (пришли) мощный продавец валюты. Выбор тут небогатый: или ЦБ показал, кто в доме хозяин, или кто-то из крупных экспортеров «отсыпал» немного валюты, — сказал экономист. — Но не так важно, кто это сделал. Важно, что это была очевидная по стилю операция «успокоения». В принципе абсолютно логичная. Резервов валюты и у ЦБ, и у крупных экспортеров более чем достаточно для того, чтобы рубль был там, где нужно. Поскольку корабль экономики у нас уже давно плавает в полуручном управлении, можно предположить, что кто-то получил звонок «откуда надо» с поручением успокоить народ».

Теперь, как пояснил Коган, надо следить за развитием российско-американских отношений.

«Ждем горячих приветов от «коллег» из-за речки. И по составу и качеству этих «приветов» будем понимать, куда плывем и плывем ли дальше, — сказал Коган. — Пока предсказать что-то практически невозможно. Остаётся просто наблюдать и сокращать риски. В российских портфелях немного уменьшаем количество акций. Увеличиваем долю защитных инструментов а-ля FXTB».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, российская валюта 7 апреля ощутила на себе мощное давление, обновив минимумы начала ноября в парах с долларом и евро.

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