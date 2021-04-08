Амстердам, , 15:54 — REGNUM Разработчики хоррор-игры Abandoned опровергли слухи о своей связи с известным японским геймдизайнером Хидео Кодзимой. Об этом 8 апреля сообщается на официальном сайте студии Blue Box.

Представители Blue Box заявили, что они никак не связаны с Хидео Кодзимой и, что он не помогает им в разработке игры. Они также отметили, что Abandoned станет их «проектом мечты».

Напомним, Abandoned — это хоррор-игра о человеке, который пытается выжить в таинственном лесу. Её релиз состоится в конце 2021 года эксклюзивно на PS5.

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