Москва, , 15:54 — REGNUM Ни Берлин, ни Париж не заинтересованы в разрешении конфликта в Донбассе в соответствии с Минскими договорённостями. Такое мнение 8 апреля на пресс-конференции высказал заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

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По его словам, на переговорах по урегулированию в Донбассе Германия и Франция демонстрируют свою непоследовательность.

«Мы видим, что Германия и Франция в переговорном процессе занимают крайне непоследовательную позицию и прямой заинтересованности в урегулировании конфликта […] — её нет» — подчеркнул Козак.

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Замглавы администрации президента указал на то, что никаких действий и приверженности своим словам со стороны Германии и Франции, которые заявляют о важности Минских соглашений, не предпринимается. Козак добавил, что переговоры в рамках заседания контактной группы по Донбассу не принесли какого-либо результата из-за категоричной позиции Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ситуацию на юго-востоке Украины в телефонном разговоре обсудили президент РФ Владимир Путин с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Российский лидер указал на необходимость неукоснительного выполнения киевскими властями ранее достигнутых договорённостей по урегулированию конфликта в Донбассе, прежде всего по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса.